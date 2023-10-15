Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı tarafından KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Kahraman Şehrin Ağabeyi, başarılı iş insanı Hanefi Öksüz’e Kabataş Erkek Lisesine değer kattığı için Şükran Duvarına Mask Töreni düzenlendi.

1971 yılında mezun olan ve üniversite eğitimi sonrasında başarıya giden basamakları bir bir çıkan öksüz bu süreçte birçok ödüle layık görülse de basarisinin ilk basamağı olarak gördüğü Kabataş erkek lisesi eğitim vakfının layık gördüğü şükran duvarı mask töreni kendisi için büyük bir anlam ifade ediyor

Yıllar önce çiftçi bir ailenin oğlu olarak girdiği Kabataş Erkek Lisesinde birçok anısının olduğunu ifade eden Öksüz, burada aldığı eğitimin hayatını şekillendirdiğini belirtti.

Lise duvarında o günlere ait öğretmenlerinin fotoğraflarını gören öksüz anılarını paylaşırken her birini rahmetle andı.

Eğitim öğretime büyük bir önem veren Öksüz, bu minvalde KİPAS Holding bünyesindeki KİPAS Eğitim kurumlarının aslında Kabataş Erkek Lisesindeki eğitim öğretimle eş değer hizmet verdiğini belirtti.