Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Onikişubat’ın yüzde 78.83 oy oranıyla nüfusu 400 binden fazla olan 46 metropol ilçe arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en fazla desteği veren ilçe olması dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın paydaşı olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Başkan Mahçiçek’in ev sahipliğinde MHP’nin il ve ilçe teşkilatının katılımıyla EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen ‘teşekkür’ programına MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Kahvaltının ardından selamlama konuşması yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Cumhur ittifakı olarak birlik ve beraberlikten taviz vermeden çalışacağız ”dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz de Başkan Mahçiçek’e davetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Yaşadığımız acıları hafifletmemiz için EXPO 2023 gibi etkinlikler lazım”

