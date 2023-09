Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen programda AK Parti Onikişubat İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.

Programa, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve AK Parti Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı’nın yanı sıra ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyeleri, belediye meclis üyeleri ile mahalle başkanları katıldı.

Davetlilerini tek tek selamlayarak sohbet eden Başkan Mahçiçek’e, Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Ali Ünsal ve Enes Sarıca’da eşlik etti.

Konuşmasında nüfus bazında AK Parti’ye en fazla desteği veren ilçenin Onikuşubat olduğuna dikkat çekerek başlayan Başkan Mahçiçek, başta kadın kolları olmak üzere gençlik ve ana kademe üyelerine destekleri ve çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Türkiye’nin en güzel projelerini üretmeye gayret ettiklerini dile getiren Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi’nin hizmetleri var ama Onikişubat Belediyesi, teşkilatıyla beraber 400-450 bin nüfuslu ilçelerin içerisinde her seçimde birinci şükürler olsun. Yani bizi 15-20 bin nüfuslu ilçelerle mukayese etmek doğru olmaz değil mi? Bu birincilikte de siz teşkilatımızın çok büyük emeği var, hepinizden Allah razı olsun. Doğrusu Onikişubat Belediyesi de hem Cumhurbaşkanımıza hem de sizlere layık olmak için 7/24 çalışıyor. Türkiye’nin en güzel projelerini üretmeye gayret ediyoruz. 24 sene olmuş görevi geleli, şundan çok eminim ki memleketimizin hemen her noktasında emeğimiz var. Belediye Başkanı olmuşuz, oturalım mı yoksa çalışalım mı? Çalışacağız. Çalışırsanız da sağdan soldan kendini bilmeyenler konuşur. Şimdi biz bunları çok yaşadığımız için biliyoruz, onlara kulaklarımızı tıkayacağız. Vaktiyle Karasu’yu getirirken nasıl getirecek, 60 kilometreden su mu gelir, para mı var diyorlardı. Dinlemedik, su geldi mi? Geldi. Gelirken de elektrik üretti. O zamanlar kırmızı benekli alabalıkları yok edecekler, su samurlarını öldürecek dediler. Fitne durmaz arkadaşlar. Yapmayalım mı arkadaşlar, çalışmayalım mı, oturalım mı? Bizim inancımızda her gün daha yukarılara tırmanmak var. Her gün daha çok çalışmak var” dedi.

“Bir dünya projesi yaptık, bazen biz bunu nasıl başardık diyorum”

Son günlerdeki EXPO 2023 ile ilgili spekülatif haberlere de değinen Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ın her türlü değeri var ama tanınırlığı yok. Kahramanmaraş’ın Akdeniz Bölgesi’nde olduğunu bu ülkenin nüfusunun yüzde 90’ı bilmez. Bu tanıtım sorunu çözmek için dışardan bu şehre turist getirecek projeler yapmamız lazım. Bir dünya projeyi yapmalıydık. Hem yabancı hem de yerli misafirlerimizi şehrimize getirmeliydik. EXPO 2023’e ev sahipliği yapacağız, 29 da ülke gelecek inşallah. Başka bir projeyle bunları asla sağlayamazsınız. 784 bin metrekare alanı yapmaya başlamadan burası bataklıktı, mezbelelikti. 10 binlerce araba malzeme getirdik, dolgu yaptık. Alt yapısın yaptık, kanalizasyonunu, elektriğini çektik. Öyle bir proje üretmeliydik ki hem yurt içinden hem de yurt dışından insanlar gelmeliydi. EXPO’yu almak için iki yıl çalıştık, ülke ülke gezdik. Aldık ve çalışmalara başladık ama araya pandemi girdi. Çalışma şartları çok zordu. Tam o bitti, bir yıl geçmeden bu kez de deprem oldu. Depremin ardından toparlandık hemen başladık. Çünkü açmamız lazımdı. Bu insanlar rahat rahat nefes alacağı mekanlar lazımdı. Birkaç gün önce Bakanımız iptal filan demedi, yeni tarih görüşülüyor dedi ama fitneler iptal diye yazdılar. Basın bildirisiyle onları geri bastırdık, işin doğrusu o. İçinde bulunduğumuz alanda insanlar için her şey var. Keyifle gezecek insanlarımız, streslerini atacak. Elhamdülillah bir dünya projesi yaptık. Emin olun ki ben bile bazen biz bunu nasıl başardık diyorum. Bunları yaparken de devlettin 1 TL bile almadık. Hepsini bu belediye yaptı, daha da yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, misafirleriyle birlikte EXPO 2023 Sergi Alanı için temin edilen gezi araçlarına binerek tüm projelerde gelinen son noktayı yerinde anlattı.