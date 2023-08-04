Expo Arasta Çarşısı’nda Düzenlenen Programda Başkan Mahçiçek, Öğrencilere Çeşitli Hediyeler Takdim Etti.

Burada Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dereceye Giren Öğrencilere Hayatlarında Başarılar Diledi.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen’de Onikişubat İlçesinin Eğitim Başarısını Açıkladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Zekeriya Kahveci’de öğrencileri başarıları için tebrik etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’te belediyenin eğitim alanındaki çalışmalarından bahsetti.