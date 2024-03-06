Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı ödülle tüm Türkiye’ye model olan projenin yeni dönem protokolü geçtiğimiz aylarda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın katılımıyla imzalanmıştı.

Protokolün ardından Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde belirlenen kitaplar hızlıca temin edilerek, öğrencilere ulaştırıldı.

Kitapları teslim alarak okumaya başlayan öğrenciler, yeni dönemin ilk sınavında bilgilerini test etti.

Sınavlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğündeki ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinasyonunda okullarda gerçekleştirildi.

MADO Kadriye Kanbur İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin sınav heyecanına ortak olan Başkan Mahçiçek öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilere nasihatler de bulundu, başarılar diledi.

Ziyaretler sonunda Açıklamalarda bulunan Başkan Mahçiçek, Bizim bildiğiniz gibi Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor diye bir eğitim programımız var. Bu eğitim programımız kapsamında bu sene Kahramanmaraş’ımızın bütün okullarına 85 bin kitap dağıttık. Toplamda ise 680 bin kitabı öğrencilerimizle buluşturduk. İfadelerini kaydetti.