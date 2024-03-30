İlçesine kazandırdığı birbirinden önemli yatırımlarla hem Onikişubat’ın çehresini değiştiren hem de ilçe halkının büyük beğenisini kazanan Başkan Mahçiçek, hayata geçirdiği projelerle imkansız olarak görünen yatırımları bir bir vatandaşların hizmetine sundu.

31 Mart 2024’de yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi ile görevi bırakacak olan Başkan Mahçiçek, son olarak 10 yıllık süreçte mesai arkadaşlığı yaptığı personeliyle vedalaştı.

10 yıllık süreçte önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, tüm çalışanlardan helallik istedi. Başkan Mahçiçek, “Hayat böyle, gelip geçiyor ama şu da bir gerçek her şeyin bir başı bir de sonu var. Önemli olan arkada bir hoş seda bırakmak . Tüm imkanlarımızı sizler yaptınız arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten bu belediye iyi bir belediye. Bu belediye, sigorta ve vergi borcu olmayan Türkiye’nin nadir belediyelerinden” ifadelerini kullandı.