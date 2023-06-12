‘Doğa Dostu Şehir Ve Duyarlılık’ Ana Temasıyla Bahçecilik Alanında Dünyada Gelinen Son Noktanın Kahramanmaraş’tan Sergileneceği Uluslararası Expo 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş, Gelecek Nesillere Ve Kente Kalıcı Bir Miras Bırakmayı Hedefleyen Projeleriyle Dikkatleriyle Dikkatleri Üzerine Çekiyor.



Başkan Mahçiçek, Son Olarak İse Zimbabve BÜYÜKELÇİSİ Alfred Mutiwzuka, Politik Danışman Dr. K. Manganga ve Zimbabve Ekonomi Müsteşarı Barbara Mukoki İle Onikişubat Belediyesi Toplantı Salonunda Bir Araya Geldi.



Düzenlenen Programda Başkan Mahçiçek Expo Projesi Hakkında Misafirleri Bilgilendirdi.

Expo 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ın Muhteşem Bir Proje Olduğunun Altını Çizen Başkan Mahçicek Katılımlarından Dolayı BÜYÜKELÇİYE Teşekkür Etti.

BÜYÜK ELİÇİ Alfred Mutiwzuka İse Misafirperverliğinden Dolayı Başkan Mahçiçek’e Teşekkür Ederek Expo 2023’e Katılmaktan Onur Duyduklarını Dile Getirdi.

Daha Sonra Misafirler Ülke Bahçelerinin De İçerisinde Bulunduğu Expo Alanını Gezdirildi Proje Hakkında Teknik Bilgiler Verildi.