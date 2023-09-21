Expo 2023 Kahramanmaraş projesini, 2018 yılından bu yana gerek birebir temaslarla gerek toplu görüşmelerle titizlikle yaptığımız çalışmalar neticesinde şehrimizde yapılmasını sağlamıştık.

Dünyayı sarsan pandemi salgını ve 6 Şubat’ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli deprem neticesinde çalışmalarımız sekteye uğrasa da her fırsatta projemizi devam ettirme gayretini gösterdik.

Deprem sonrası çalışmalarımıza hız vererek 26 Ağustos’ta açılışını yapmayı planladığımız EXPO 2023 projemiz, Güney Kore’nin Suncheon eyaletinde yapılan AIPH 75. Yıllık kongresinde görüşüldü. Expo 2023 projemizin son durumu hakkında AIPH delegelerine sunum gerçekleştirdik. Bizim ne kadar kararlı olduğumuzu, bu projeyi gerçekleştirebileceğimizi gördüler. Genel Kurul sonrası AIPH’nin yönetim kurulu toplantısında görüşülerek 14-22 Ekim tarihleri arasında bir tarihte açılışını gerçekleştirebileceğimiz onayını verdiler.

Şehrimize özellikle de deprem sonrası çok daha elzem olan katkıları sağlayacağına inancımız tamdır. Kahramanmaraşımızı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. 14 Ekim olarak açılışını gerçekleştireceğimiz EXPO 2023 projemiz hayırlı, uğurlu olsun.

Açılış tarihi belli olan proje sonrası açılış hazırlıklarının startını veren Başkan Mahçiçek, şehre Expo dönemi sonrası da kullanılabilecek çok güzel bir yaşam alanı kazandırdıklarını belirtti.