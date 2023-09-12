Bu anlamda öğrencilere yönelik eğitim yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Onikişubat Belediyesi, üstlendiği sorumlulukla ailelerin kırtasiye alışverişlerine katkı sağlamak için özel bir projesini hayata geçirdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in talimatlarıyla 9 yıldır düzenlenen proje, yeni eğitim-öğretim döneminde de devam ettirildi.

Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla bugüne kadar 100 binden fazla çanta ve kırtasiye malzemesini ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle buluşturarak ailelere destek olan Onikişubat Belediyesi, bu yıl da 10 bin öğrenciye, içerisinde 16 çeşit kırtasiye malzemesinin de yer aldığı okul çantası hediye etti.

Okulun ilk günü sıralarda yer alan çantalar, minik öğrencilerle buluştu.

