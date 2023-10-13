Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Uzun zamandır altyapı çalışmaları ve deprem sonrası yapılan çalışmalar sebebiyle yolları bozuk olan Bahçelievler mahallesindeki tüm sokaklar asfaltla buluşuyor.

İlçedeki sorunları tek tek çözüme kavuşturan Elbistan Belediyesi Bahçelievler mahallesinin asfalt sorununu da 10 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

Asfaltlama çalışmaları yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yetkililerden bilgiler aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Gürbüz şunları söyledi.

“Bunun sadece bir yol olmadığının en çok mahalle sakinlerimiz farkında. Çünkü en büyük sıkıntıyı onlar çekti. Yol yapmayı önemsiz gibi göstermeye çalışanlar gelsinler de Bahçelievler mahallesi sakinlerine sorsunlar yolun önemini.

Bizim bu şehre sözümüz var ve bu sözü yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Mahallemizin yaşam kalitesini yükseltmek, her birinizin rahatça dolaşabileceği güzel bir mahalle oluşturmak istiyoruz.

Sokaklarımızın asfaltla buluşması, sadece yolları düzeltmek değil, aynı zamanda hayatları iyileştirmek olduğunun bilinciyle yolları yapılmamış tek bir sokak dahi bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle Bahçelievler mahallemizin kıymetli sakinlerine minnettarım. Sizlerin desteği ve sabrı olmadan bunu başaramazdık. Hep birlikte daha güzel bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”