Başkan Narlı Bakanlıkla Devamlı Temas Halinde Olduklarını Söyleyerek Sorunları En Kısa Zamanda Çözeceklerini Söyledi.

Başkan Narlı Konuşmasının Devamında Küçük Sanayi Sitesinin Kendileri İçin Oldukça Önemli Olduğuna Vurgu Yaptı.

