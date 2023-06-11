Hayırsever iş insanı Narlı, Hakkı rahmetine kavuşan kardeşinin ismini verdiği Hacı Mehmet Narlı İlkokul’u için temel atma töreni düzenledi.

Törene bürokrasiden, iş camiasından ve mahalle halkından yoğun katılım sağlandı.

Burada açıklamalarda bulunan Hayırsever İş İnsanı Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, doğduğum yere sahip çıkmak benim görevim, depremde yıkılan okulun yerine daha modern mimariye sahip donanımlı bir okul yapacağım” dedi.

Konuşmasının devamında narlı, temeli atılan Çakallı Hasanağa Hacı Hüseyin Narlı Cami ve yapılan taziye evinden bahsederek annesi adına da kız kuran kursu yaptırmak istediğini söyledi.