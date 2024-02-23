Düzenlenen tanışma toplantısında bir araya gelen Dulkadiroğlu belediye meclis üyeleri adayları gerçekleştirilecek olan 31 Mart seçimlerine dair istişarelerde bulundular.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Yeni dönemde, ortak akıl ve daha katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket ederek, şehrimizi daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışarak başaracağız.” İfadelerine yer verdi.

Geniş katılım ile gerçekleşen toplantı sonrası kentin tanınan simalarından olan ve kent siyasetinin önde gelen isimleri arasında yer alan, konu Kahramanmaraş olunca her zaman en önde görev almayı kendisine borç bilen, başarılı iş insanı Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Beşen, Aksu Habere özel bir değerlendirmede bulundu