Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğinde Deprem Şehidi Güreşçilerin Anısına düzenlenen 27. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşi Müsabakaları Gerçekleştirildi.
Vatandaşların Yoğun İlgi Gösterdiği Güreşte Güreşciler Kıyasıya Mücadele Etti.
Programın Açılış Konuşmasını Yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Geleneksel Güreş Festivalimizi İnşallah Uzun Yıllar Sürdüreceğiz” Dedi.
Programın devamında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan başkan Okay, “Vatandaşlarımızın ilgisinin böyle devam ettiği süreçte spora yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.