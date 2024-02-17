Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi yavuz selim caddesinde ve Büğlek Mahallesinde, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerinde bulundu.
Okay ziyaretler sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.
Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi yavuz selim caddesinde ve Büğlek Mahallesinde, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerinde bulundu.
Okay ziyaretler sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.
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