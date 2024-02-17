Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi yavuz selim caddesinde ve Büğlek Mahallesinde, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerinde bulundu.

Okay ziyaretler sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.

