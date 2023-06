Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Okay, şunları söyledi: “Milletimizin ve İslam Âleminin Kurban Bayramı’nı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bu sene deprem felaketi sebebiyle, hüzünlü bir bayram geçiriyoruz. Kaybettiğimiz kardeşlerimizin acısı yüreğimizi yakıyor. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz hemşehrilerimizin ve Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Yüreklerimizde derin yaralar açan, evlerimizin yanı sıra, varlığımıza ait birçok şeyi, acımasızca kökünden yıkan, Dünyada eşi benzeri görülmemiş, deprem felaketinin üzerinden 4 ay geçti. Kaybımız büyük, acımız tarifsizdir. Acımız ne kadar büyük olursa olsun, inancımız ve irademiz de o derece kuvvetlidir. Deprem canlarımızı alabilir, evlerimizi yıkabilir, yüreklerimizi parçalayabilir. Fakat birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla parçalayamayacak. Kaybettiğimiz canların acısı, şüphesiz hep içimizde kalacak. Onları geri getirmek elimizde değil, ama kalanların yaralarını sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak bizim elimizdedir. İnşallah hep birlikte ilçemize, şehrimize sahip çıkacak, Kahramanmaraş’ımızı, konutlarıyla, çarşısıyla, sanayisiyle, tarımıyla, her şeyiyle birlikte tekrar ayağa kaldıracağız. Hep beraber el ele, omuz omuza, yürek yüreğe vererek, bu zor günlerin üstesinden inşallah geleceğiz. Asrın felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerime, bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle ağır imtihanlara maruz bırakmasın. Bu duygularla, bir kez daha Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Allah’a emanet olun.”