İnşaat Mühendisi olması sebebiyle Onikişubat’ın yeniden inşa ve ihya sürecine yönelik yoğun bir çalışma yürüten Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, güçlendirme bekleyen vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

‘Asrın Felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler neticesinde vatandaşların en çok mağduriyet yaşadığı konulardan biri olan güçlendirme sorunun çözümü noktasında Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde üniversitelerin öğretim görevlilerince kurulan komisyon ilk güçlendirme ruhsatlarını vermeye başladı.

İlk olarak istenen evrakları tamamlayarak Onikişubat Belediyesi’ne teslim eden Ahmet Eskalen Sitesi B Blok ile Endam Park Sitesi sakinlerinin yüzü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan, üniversitelerin öğretim görevlerinin yer aldığı komisyon ve Onikişubat Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla güldü.

Böylelikle statik açıdan güçlendirilmesinde sorun olmayan Ahmet Eskalen Sitesi B Blok ve Endam Park Sitesi, Onikişubat Belediyesi’nden güçlendirme ruhsatı alan binalar oldu.

Onikişubat İlçesi’nde yer alan 1395 adet orta hasarlı binadan, 751 adet bina için vatandaşlarca güçlendirme başvurusu yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan komisyonca güçlendirilmesi uygun bulunan orta hasarlı binaların güçlendirilmesi sürecine Onikişubat Belediyesi’nce devam edileceği bildirildi.

Ahmet Eskalen Sitesi B Blok sakinlerinden Hacı Ömer Yenisoğan, zor günler geçirdiklerini belirterek, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’a teşekkür etti.

Yenisoğan, “6 Şubat depremlerinden bu yana büyük sıkıntılar yaşadık. Hem depremin verdiği kayıplarımız ve hem de evlerimizin durumları çok sıkıntılı günler geçirmemize neden oldu. Evlerimiz orta hasar olunca uzun süre ne yapacağımızı bilmediğimiz için ne evimizde oturabildik ne de konteyner gibi geçici yerlerde rahatça yaşayabildik. İkametimiz belli değildi. Baya bir sıkıntı yaşadık ama 31 Mart seçimlerinden sonra sağ olsunlar yeni Belediye Başkanı Hanifi Toptaş başta olmak üzere ekibinin sayesinde ruhsatımız çıktı. Artık önümüzü görüyoruz ve mutluyuz. İnşallah bundan sonra da diğer orta hasarlı binaların durumu da neticelenir, herkes ne yapacağını bilir. Şehir olarak da inşallah rahatlamış oluruz. Binamızın hasar durumuna göre güçlendirme projemiz çıktı. Projeye göre de çalışmalarımızı başlatacağız. Güçlendirme sonrasında da iç ve dış tadilatlarımızı yaparak evimize girip oturacağız” dedi.

Bir diğer bina sakini Alp Eren Erantepli de sürecin hem çok uzadığını hem de çok zor olduğunu belirterek, ruhsat aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Onikişubat Belediyesi’nin yeni yönetimine teşekkür eden Erantepli, “Ben de bir orta hasar mağduruyum. Bugün 6 Mayıs 2024, depremin üzerinden tam 15 ay geçmiş. Atalarımızın bir sözü var, geç olsun da güç olmasın diye. Aslında bizim işimiz hem geç oldu hem de çok güç oldu. Çok yıprandık ama Onikişubat Belediyesi’nin yeni yönetimine teşekkür ediyoruz. Bugün ilk ruhsatımızı aldık, inşallah bir önce inşaatımızı bitirip evimizde oturmak istiyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.