Taksici esnafların davetine kayıtsız kalmayan Başkan Toptaş, esnaf kahvaltısı eşliğinde sohbet ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Tüm taksici esnaflarıyla tek tek selamlaşan ve uzun süre sohbet eden Başkan Toptaş, çevredeki vatandaşlar ve esnaflarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Sektör çalışanlarının sorunları ve Onikişubat’taki talepleri hakkında bilgi alan Toptaş, durağın çalan telefonunu da cevapladı.

Fırsat buldukça taksi duraklarını ziyaret ettiklerini belirten Başkan Hanifi Toptaş, “Gerek seçim sürecinde gerekse göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yapmanın gayretini veriyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak her türlü imkanı esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetine sunmaya çabalıyoruz. Birlikte Onikişubat diyerek yola çıkmıştık, bu kapsamda yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir Onikişubat’ta yaşamak adına, hizmetin en iyisine layık olan ilçemizi geleceğe taşıyacağız. Biz ev sahipliği yapan tüm taksici esnaflarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah kazadan beladan muhafaza etsin diyorum. Yolunuz açık olsun, geleceğiniz aydınlık olsun inşallah” dedi.

Taksi Şöförleri ise Başkan Hanifi Toptaş’a ziyareti için teşekkür ettiler.

Başkan Toptaş, kahvaltı ikramı eşliğinde gerçekleşen sohbet sonrasında esnaflarla hatıra fotoğrafı çektirdi.