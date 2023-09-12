6 Şubatta Meydana Gelen Asrın Felaketinde Merkez Üssü Olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Başladı.

Bu Kapsamda İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya Ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına Başlayan Öğrenci Ve Öğretmenleri Ziyaret Ederek Derslerinde Başarılar Diledi.

Ayrıca Başkan Yılmazcan Öğrencilerle Bir Süre Sohbet Ederek Onlarla Bir Araya Gelmekten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.

Bu Kapsamda Pazarcık Belediyesi De Açılan Tüm Okullarda Çevre Temizlik Ve Düzenleme Çalışmalarını Da Yapıyor.