Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Son Olarak İse Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt Ve Tuba Köksal’ı Expo 2023 Sergi Alanı’nın da Kabul Etti.

Başkan Mahçiçek Burada Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekillerine Expo 2023’te Gelinen Son Noktayı Ve Hedefleri Anlattı.

Expo 2023 Alanındaki Çalışmaları Tek Tek İnceleyen Milletvekilleri Çalışmalar Hakkında Yetkililerden Bilgiler Aldı.

Ziyaret Sonunda Açıklamalarda Bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Bu Büyük Proje İle Kahraman Kenti Daha Da İlerilere Taşımayı Hedeflediklerini İfade Etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci İse Yaptığı Değerlendirmede Hep Birlikte Çok Güzel İşler Başaracaklarına Dikkat Çekti.