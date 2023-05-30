Geçtiğimiz aylarda alınan kararla, her yıl iki kez ödenen ikramiyelerin tutarı 2000 TL'ye yükselmişti. Bu da vatandaşların cebine yıllık toplam 4 bin TL ekstra para girmesi demek.

Bu yıl Kurban Bayramı, 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 19-27 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak.

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. Emekliler haziran ayında maaşları harici 2 bin TL'yi cebine koyacak.