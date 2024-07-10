Pazarcılar, fiyatların ülke şartları doğrultusunda uygun olduğunu dile getirirken, vatandaşlar ise yüksek olmasından şikâyetçi olduğunu belirtti. Biz de Aksu Haber olarak bugün sizler için sebze meyve pazarındaki son durumu araştırdık ve işte Çarşamba pazarındaki son durumu sizin için görüntüledik.

Bazı vatandaşlar, fiyatların çok yüksek olduğundan yakınırken bazı vatandaşlar ise fiyatların mevsim normallerinde olduğunu söyleyerek alışverişlerine devam etti.

Pazarcılar, ürünlerin tazeliği ve kalitesine vurgu yaparak, fiyatların tarla ve üretim maliyetlerine göre belirlendiğini ifade ettiler. Vatandaşların pazardaki alışveriş deneyimleri ise çeşitli görüşlerle öne çıktı. Alışverişe gelenlerin bazıları fiyatların artmasından dolayı bütçelerini zorladıklarını belirtirken, diğerleri ise pazarda bulunan ürünlerin kalitesinden memnun olduklarını söyledi.