Yurt içi piyasalarda Ağustos ayında benzin satışlarında artış görülürken motorin satışları geriledi.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre benzin satışları, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,05 artışla 490 bin 868 metreküp oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 5,36 düşüşle 2 milyon 801 bin 733 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 1.278,03 gibi yüksek bir oranda artışla 211 bin 624 ton olurken gaz yağı satışları yüzde 49,57 düşüşle 58 m3 seviyesinde kaldı.

Otogaz satışlarının, yüzde 8,67 artışla 345 bin 302 ton olduğu belirtildi.