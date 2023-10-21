Motorin grubuna gelen zammın ardından bu gece itibarıyla benzine gelen 1 lira 48 kuruşluk zamla litresi 35,15 kuruş oldu.

Dünya Orta Doğu'daki savaşa kilitlenmiş durumda.

İsrail-Filistin arasındaki gerilimin 7 Ekim'de yeniden yükselmesiyle İsrail savaş ilan etti.

Bugün 15'inci güne ulaşan olay, yakından takip ediliyor.

Brent petrol yükselişte

Öte yandan savaşın küresel etkisi de bulunuyor. Bunun başında ise akaryakıt fiyatları geliyor.

Yaşananlar piyasaları doğrudan etkilerken, brent petrolün varil fiyatı da 93 dolara kadar yükseldi.

Önce motorin sonra benzin

Bunun üzerine benzin ve motorin grubunda zam kaçınılmaz oldu. İlk olarak geçtiğimiz günlerde mazota 2 lira 23 kuruşluk bir zam geldi.

Gözler bu kez benzin grubuna çevrildi.

Benzinin litresi 35,15 lira oldu

Bu gece itibarıyla benzine de 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.

Böylelikle benzinin litresi 35,15 lira oldu.

Motorinin litresi ise 39,58 liradan satılıyor.