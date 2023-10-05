Benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatları Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimlere bağlı olarak artış veya azalış eğilimi gösterebiliyor.

27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından son olarak 3 Ekim Salı günü LPG grubuna 69 kuruş zam yapılmıştı.5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 liranın üzerinde indirim gelirken 6 Ekim itibarıyla ikinci indirimin gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim geldi.

Benzin fiyatlarına 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.