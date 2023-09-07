Onikişubat’ın en işlek arterlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı, Başkonuş Caddesi, Bediüzzaman Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Barbaros Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi,

Hanefi Mahçiçek Bulvarı, Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Caddesi ve Gazi Osman Paşa Bulvarı’nda 2022 yılının nisan ayında başlayan çalışmalara şubat ayında yaşanan felaketin ardından ara verilmişti.

2 büyük depremi yaşayan şehri yeniden canlandırmak için başlatılan çalışmalar neticesinde yarım kalan projeler bir bir hayata geçirilmeye başlandı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi çerçevesinde bölgede asfalt, refüj düzenleme, yürüyüş yolu imalatı ve peyzaj uygulamalarının büyük bölümünü tamamladı

Böylelikle Binevler’in en işlek caddeleri yenilenen yüzüyle vatandaşlardan tam not aldı.