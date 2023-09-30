AK Parti teşkilatlarının çeşitli kademelerinde daha önce görev almış fakat şuan aktif görev almayan gönüllülerden oluşan Nöbetçiler topluluğunun düzenlediği programda konuşan Bilal Erdoğan, İstanbul ve yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Böyle İstanbul yönetilmez. İstanbul'a sevdası olan, İstanbul'u seven adamın böyle gözü dışarılarda olmaz. Diyen Bilal Erdoğan, Her zaman İstanbul'a kim belediye başkanı olursa, onu biz 1994'te İstanbul'a belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan'la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız" dedi.