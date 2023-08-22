Deprem dolayısıyla yarım kalan projelerini bir bir hayata geçirmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında da bölgede asfalt, refüj düzenleme, yürüyüş yolu imalatı ve peyzaj uygulamalarına devam ediyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı, Mustafa Or Caddesi ve Dr. Sait Bulvarı’nın asfaltını baştan uca yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Hanefi Mahçiçek Bulvarı’nda sürdürdüğü asfalt uygulamalarında da sona geldi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca bölgede bir yandan asfalt serimi tüm hızıyla sürerken bir yandan da yürüyüş yolu imalatı, refüj düzenleme ve peyzaj uygulamaları da devam ediyor.

Altyapısı yenilenen caddelerde üstyapı imalatlarının da kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Binevler’in en işlek caddeleri yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulacak.