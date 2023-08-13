Operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan "Agit" kod adlı Veysi Aydemir olduğu tespit edildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin 2015-2021 yılları arasında 11 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı 5 saldırıya katıldıkları ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili paylaşımında "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 teröristin yakalandığını duyurdu.