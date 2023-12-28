Değişen dünya ile birlikte insanların da yaşamları ve öncelik sıraları da radikal bir şekilde değişirken boşanma kararları genellikle ya maddi sıkıntılara ya da tam ve sağlıklı bir iletişi sağlanamamasına dayanıyor. Elbette bunların dışında birçok neden evliliği olumsuz etkilerken yapılan bir ankete göre, çiftler arasındaki boşanma sebeplerinin genellikle maddi sıkıntılardan ziyade sağlıklı iletişim kurulamaması kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Evliliklerin sürdürülebilirliği ve sağlıklı bir birliktelik için iletişim becerilerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

