Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele, önleme, söndürme ve rehabilite olmak üzere 3 stratejiyle yapılıyor. Önleme çalışmaları kapsamında eğitim ve bilinçlendirme ile teknik çalışmalar ön planda tutulurken söndürme ve rehabilitasyon çalışmaları yangın anı ve sonrasındaki alan çalışmalarını kapsıyor.

Tüm eğitim faaliyetleri ve teknik çalışmalara rağmen orman yangınları etkisini artırarak çıkmaya devam ediyor. Bu yıl 31 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde 1060 orman yangını meydana gelirken 7 bin 190 hektar alan zarar gördü.

Söz konusu dönemde en çok orman yangını Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıktı. Bu yangınlardan en fazla etkilenen İzmir'de 1550 hektar orman alanı zararla karşı karşıya kaldı.

Söz konusu tarih itibarıyla çıkan orman yangınlarının kaynağı araştırıldığında 509'unun ihmal, dikkatsizlik ve kaza, 33'ünün kasıt, 92'sinin yıldırım ve 426'sının kesin olarak belirlenemeyen nedenlerle oluştuğu belirlendi.

