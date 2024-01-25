Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilindeki öğrencileri de unutmadı.

Öğrencilerin ara tatilini daha eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, “Benim Adım Can” adlı müzikal masal dinletisini çocuklarla buluşturdu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Minikler, oldukça iyi niyetli bir çocuk olan Can’ın başından geçen maceraları ve deneyim kazanmak için gittiği yeni yerlerde karşılaştığı olayları konu alan masalı büyük bir dikkatle dinledi.

Renkli anlara sahne olan gösteride çocuklar bir yandan doyasıya eğlenirken bir yandan da dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma ve paylaşmanın önemine dair eğitici dersler aldı.

Etkinliğin çocuklar için çok faydalı olduğunu belirten ebeveynler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, farklı yaş gruplarına yönelik kültürel faaliyetlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.