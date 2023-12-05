Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda bir yandan kalıcı konut ve köy evlerinin inşası devam ederken bir yandan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Şehir Tasarım Projesi hızla yükseliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de bu çerçevede 6 Şubat depremlerinde merkezde yıkımın en yoğun olduğu ana caddelerde başlattığı yenileme çalışmalarını kapsamında Azerbaycan Bulvarı’nda tamamlanan orta refüj düzenleme ve yürüyüş yollarının imalatının ardından asfalt yenilemelerine de başladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla caddenin asfaltı baştan uca yenilenirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; şehir merkezinin ana güzergahları Trabzon Caddesi, Hükümet Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Zübeyde Hanım Bulvarı’nı kapsayan proje çerçevesinde yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki arterler refüj, yaya yolu ve asfaltıyla tamamen yenilenecek. İfadelerine yer verildi.