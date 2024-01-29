Dur durak bilmeden, gece gündüz tüm gönüllere dokunabilmek için çalışmalarını sürdüren Başkan adayı Görgel, seçim çalışmaları kapsamında Şehit İlhan Güleç Bilgi Ve Kültür Evinde düzenlenen mahalle buluşması ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleri ve partililer tarafından coşkuyla karşılanan aday Görgel, kent için öncelikli projeleri ve hedefleri hakkında bilgi vererek vatandaşların da taleplerini dinledi.

Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel burada yaptığı konuşmada “Kahramanmaraş’ı yeniden değil, yeni Kahramanmaraş’ı oluşturabilmek için inşallah hep beraber çalışacağız. Allah nasip ederse bu kutlu görevin her saniyesini değerlendirebilmek için gayret edeceğiz” dedi.