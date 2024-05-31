Onikişubat Hürriyet Mahallesi’nde 500 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen altyapı yenileme projesi hızla ilerliyor, Bir yandan içme suyu ve kanalizasyon hatlarının imalatı sürerken bir yandan da su depoları inşa ediliyor.

6 Şubat depremlerinin ardından şehri tekrar ayağa kaldırmak için tüm alanlarda yatırımlarını durmaksızın sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, altyapı seferberliğine de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan 10 Milyar TL’lik destekle hayata geçirilen proje kapsamında ilk etap çalışmaları hummalı bir şekilde ilerliyor. Bu kapsamda KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde altyapı imalatlarına devam ediyor.

500 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen ilk etap kapsamında şehre; 17 adet depo, 45 kilometre içme suyu ve 10 kilometre kanalizasyon hattı inşa edilecek.