Ev ve iş yerlerinin tadilatı esnasında oluşan ve çevreye rastgele bırakılan inşaat atıkları, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce iş makineleriyle bulundukları alandan kaldırılarak hafriyat döküm sahasına naklediliyor.

Mahalle, cadde ve sokaklar inşaat atıklarından arındırılarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği noktalar arasında; Onikişubat ilçesinde Mevlana ve Mağralı mahalleleri ile Küçük Sanayi Sitesi yer aldı. Ekiplerin tespiti ve vatandaşların talebi üzerine yürütülen hafriyat temizliğiyle kent estetiği sağlanıyor.

