Arterde Deforme Olduğu İçin Ulaşımda Aksamalara Neden Olan Yaklaşık 2 Kilometre Uzunluğunda Ve 14 Metre Genişliğindeki Kısım Sıcak Asfaltla Yenileniyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Yoğun Bir Şekilde Sürdürülen Asfalt Çalışmalarının Tamamlanmasının Ardından Arterde Gerçekleştirilecek Yol Çizgi Ve Levhalandırma Uygulamalarıyla Konfor Ve Güvenliği Artırılacak Yolun Kısa Süre İçerisinde Sürücülerin Hizmetine Sunulması Hedefleniyor.

Alanda İncelemelerde Bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Gerçekleştirdikleri Çalışmalar Hakkında Bilgiler Paylaştı.