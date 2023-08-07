Büyükşehir Belediyesi, yıkım çalışmaları esnasında açığa çıkan tozu en aza indirmek amacıyla ekiplere sulama desteği veriyor.

Şehrin ihya ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik tarafından yapılan ihale kapsamında yüklenici firmalarca yürütülen yıkım çalışmaları esnasında açığa çıkan tozu en aza indirmek amacıyla ekiplere sulama desteğinde bulunuyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca sağlanan araç, ekipman ve personel desteğiyle, yıkım çalışmaları esnasında meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.