Şehri inşaat atıkları, moloz ve enkaz kalıntılarından temizlemek için yoğun mesai harcayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sebze Meyve Hali ve Gıda Toptancılar Hali’nde de çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen çalışmalarla bölgedeki molozlar iş makineleriyle alınarak hafriyat döküm alanına taşınıyor. İnşaat atıklarının bertaraf edilmesiyle bölgede çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kent estetiğinin sağlanması noktasında şehrin çeşitli noktalarında temizlik çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.