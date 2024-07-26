Cuma namazının ardından cami avlusunda kurulan stantlarda, belediye ekipleri tarafından hazırlanan aşureler cemaate dağıtıldı.

Etkinliğe Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve kent protokolü muharrem ayının manevi anlamına vurgu yaparak, böyle etkinliklerin toplumun kaynaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Etkinlik, cami cemaati ve çevre sakinlerinin yoğun katılımıyla sona erdi. Aşure dağıtımı, katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı.