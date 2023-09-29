Büyükşehir Belediyesi Ve Hollanda Büyükelçiliği İş Birliğiyle Hayata Geçirilen Proje Kapsamında ‘Çözüm Bakanlığı’ Adlı Tiyatro Gösterisi, Çocuklarla Buluştu.

Hollanda Büyükelçiliği’nin Destekleriyle Hayata Geçirilen Proje Kapsamında Daha Önce Şehir Merkezinin Yanı Sıra Afşin Ve Göksun’da Da Çocuklarla Buluşturulan Ve Büyük Beğeni Toplayan ‘Çözüm Bakanlığı’ Adlı Tiyatro Gösterisi, NFK Kültür Merkezi’nde Perdelerini Araladı.

İlham Verici, Eğlenceli Ve Macera Dolu Hikâyesiyle Akran Zorbalığına Göğüs Geren Bir Grup Arkadaşın Yaşadığı Olayları Konu Alan Gösteriye Öğrenciler Veliler Ve Aileler Katılım Sağlarken Keyifli Bir Gün Geçirme Fırsatı Yakaladılar.

Büyükşehir Belediyesi’nden Yapılan Açıklamada, Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Çerçevesinde Farklı Yaş Gruplarına Yönelik Kültür Sanat Etkinliklerinin Devam Edeceği Belirtildi.