Elbistan’da ulaşımı iyileştirmek için 200 Milyon TL’lik bir bütçe ayıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçenin en işlek arterlerinde başlattığı asfalt atağını sürdürüyor.

İlçe merkezinde araç ve insan sirkülasyonunun en yoğun olduğu arterlerden Ahmet Karacabey, Azerbaycan ve Gazi Mustafa Kemal caddelerinin asfaltını baştan uca yenileyen Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma gerçekleştirdiği diğer bir adres ise Darende Caddesi oldu.

6 Şubat depremleri ve altyapı çalışmaları dolayısıyla deforme olan 2 kilometrelik arterin asfaltı yenileniyor.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nca etaplar halinde sürdürülen çalışmalarla tamamlanan kısımlar sürücülerin büyük beğenisini kazanırken, kalan bölümlerin de kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgede ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçede ulaşımın iyileştirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.