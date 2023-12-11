Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, "Yedi Güzel Adam" olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ile Ali Kutlay'ın yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısının gün yüzüne çıkarılması amacıyla kentte 7 gün boyunca düzenlediği organizasyon tamamlandı.

Bu yıl "Edebiyat iyileştirir" sloganıyla gerçekleştirilen Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden şair ve yazarın katıldığı etkinliğin ödül töreni, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programda 8 farklı dalda edebiyat ödülü sahibini buldu. "Şiir Ödülü" Ali Ural'a, "Öykü Ödülü" Aykut Ertuğrul'a, "Roman Ödülü" Murat Yanık'a, "Çocuk Edebiyatı Ödülü" Gökhan Ayçiçek'e, "Araştırma İnceleme Ödülü" İsmail Aydoğan'a, "Edebiyat Dergisi Ödülü" Müstakim Haksal'a, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Mehmet Doğan ile "Jüri Özel Ödülü" Filistinli yazar Khalli Assali'ye verildi.

Bazı şair ve yazarlar aldıkları ödülü, 6 Şubat depremlerinde ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlere armağan etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör program sonunda Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.