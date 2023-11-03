KPSS ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na atanan 19 yeni itfaiye eri, oryantasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayarak göreve başladı. Sertifikalarını alan itfaiye erleri; afet, acil durum, yangın gibi olaylarda Kahramanmaraşlılara hizmet verecek.

Vatandaşlara daha etkin, hızlı ve yüksek standartta hizmet sunmak için gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye teşkilatını daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yüksek teknolojik araç ve ekipmanlarla her türlü afet ve acil durumda vatandaşların yanında olan İtfaiye teşkilatında 19 yeni personel istihdam edildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile atanarak arama kurtarma ve yangına müdahale gibi oryantasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayan itfaiye erleri, sertifikalarını alarak göreve başladı.

İtfaiye Daire Başkanlığı’nda düzenlenen programda yeni itfaiye erleri tebrik edilerek sertifikaları teslim edildi. Oryantasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan itfaiye erleri; afet, acil durum, yangın gibi olaylarda Kahramanmaraşlılara hizmet verecek.