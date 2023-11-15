Son Zamanlarda Sıkça Duymaya Başladığımız Skolyoz, Omurganın Yandan Bakıldığında Se Veya Ce Şeklinde Eğrilik Gösterdiği Bir Omurga Hastalığı Olarak Gün Yüzüne Çıkıyor.

Genellikle Çocukluk Ve Ergenlik Döneminde Başlayan Bu Durum, Omurganın Düzgün Hizalanmasını Engellerken Skolyozun Nedeni Tam Olarak Bilinmese De, Çevresel, Genetik Veya Nöromüsküler Faktörlerle İlişkili Olabileceği Düşünülüyor.

Bünyesinde Bulundurduğu Başarılı Hekimleriyle Adından Sıkça Söz Ettiren Ksü, Skolyoz Alanında Da Birbirinden Başarılı Doktorlarıyla İlkleri Gerçekleştirmeye Devam Ediyor.

Çok Meşakkatli Bir Tedavi Süreci Olan Skolyoz Hakkında Bilgiler Veren Ksü Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Abdullah Özdemir Erken Tanının Çok Önemli Olduğuna Dikkat Çekti.