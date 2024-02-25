Işıkhan, “Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, çalışma saatlerinin 45'ten 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Resmi açıklama gelmeden haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirten Bakan Işıkhan şunları söyledi: "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabii ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip ve her zaman üzerine konuşulacak, 'Daha iyi nasıl yaparız?' diye tartışılacak bir alandır.