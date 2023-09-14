Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı mevkiinde 2 bin metrekarelik alana konumlandırılan Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesis’te de çalışmalar sürüyor.

Toplam 900 metrekarelik kapalı servis alanına sahip 2 katlı restoran ve kafeteryada ince işçilikler devam ederken; tesise kazandırılacak sosyal donatı alanları, oyun grupları ve yeşil alanlarla Çamlıca, şehrin en önemli turizm mekânları arasındaki yerini alacak.



Tesiste incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalara ilişkin son bilgileri alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Alt ve üst yapısıyla afetlere dirençli, yaşanabilir, coğrafyamıza, tarihimize, kültürümüze uygun bir Kahramanmaraş inşa ederken bir yandan da deprem dolayısıyla aksamaya uğrayan projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Bunlardan birisi de Pınarbaşı mevkiinde bulunan Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesis. Bugün de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mustafa Buluntu ile bu alanda incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgiler aldık.



Çalışmalarımız hızla sürüyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesis, şehrimizin en nezih mekânlarından birisi olacak. Şehrimizin turizm potansiyelini artıracak projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.