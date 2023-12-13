Tapu sorununun çözüme kavuşturulma süreci ve mahallenin ihtiyaçlarının konuşulduğu ziyarette Mahalle Muhtarı Abdullah Ay ve mahalle sakinleri, Çamlık’ın kronikleşen tapu sorununun çözüme kavuşturulmasında büyük gayret gösteren Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de mahallenin ihtiyaçlarının peyderpey giderilmeye devam edeceğini belirterek nazik ziyaretleri için Muhtar Abdullah Ay ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ziyarete ilişkin Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu

Çamlık Mahalle Muhtarı Abdullah Ay ise “Mahallemizin 40 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ü mahalle sakinlerimizle birlikte ziyaret ederek teşekkürlerimizi ilettik dedi

