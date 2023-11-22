31 Mart 2024’de Yapılacak Olan Yerel Seçimlerde Aday Adayı Olmak İsteyenler İçin Başvuru Sürecinde Sona Gelindi. Aday Adayları İl Ve İlçe Başkanlıklarına Gelerek Başvurularını Gerçekleştirirken Kahramanmaraş'ın Sevilen İsmi 26. Ve 27. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'te Ak Parti’den Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Müracaatını Yaptı.

Başvuru Evraklarını Ak Parti İl Başkanlığı Binasına Gelerek Teslim Eden Celalettin Güvenç, Şeffaf Bir Yönetimle Şehri Yeniden Ayağa Kaldıracaklarını Söyledi.

Aday Adaylığı Başvurusunu Yapan Celalettin Güvenç, Bu Şehrin Tecrübeye Ve Kararlı Çalışmaya İhtiyacı Var. İfadelerine Yer Verdi.