Elbistan’dan doğan ve döküldüğü Akdeniz’e kadar milyonlarca insanla doğanın can damarı olan Ceyhan Nehri’nin korunması amacıyla 2018 yılında başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce 5 yıldır süren teknik altyapı ile yüzey çalışmalarında çok sayıda parametre incelendi.

Çalışma, Ceyhan Nehri’nin yeryüzü ile buluştuğu Pınarbaşı’ndan Söğütlü Çayı ile birleştiği noktayı kapsam altına aldı.

Ceyhan Nehri’nin tabiat varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınmasını öngören karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ceyhan Nehri, bakanlığın belirlediği ‘Kesin Korunacak Hassas Alanlar’, ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanları’ ile ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları’ kategorilerinden ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ilan edildi.

Karara göre, bölgede yapılaşmaya izin verilmeyecek. Bitki örtüsü, topografya, sliuet etkisini bozabilecek tüm eylem ve çalışmalar da yasaklandı.